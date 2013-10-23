Погладжування заспокоює психіку

Повільні погладжування є методом профілактики і лікування психічних станів. До такого висновку прийшли британські нейропсихологии з Університетського коледжу Лондона і Університету Хартфордшира.

У експерименті брали участь 52 добровольці. Експерти спостерігали, як різні тактильні стимуляції впливають на психологічний стан учасників. Повільне і легке погладжування подіяло на людей найсприятливіше.

Автори дослідження пояснюють, що приємні сенсорні відчуття під час погладжувань стимулюють контроль гомеостазу - стабільність складу і властивостей внутрішнього середовища і стійкість фізіологічних функцій організму. На думку керівника дослідження доктора Катерини Фотопулу, діти, позбавлені тактильної стимуляції, схильні до порушень психосоматичного характеру.

likar.info