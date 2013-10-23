Учені перевірять, чи запобігає вітамін D діабету

Національний інститут охорони здоров`я США оголосив про початок великомасштабного клінічного експерименту, мета якого - з`ясувати, чи сприяє прийом вітамінів групи D, особливо холекальциферолу, запобіганню або затримці розвитку цукрового діабету 2-у типу у осіб старше 30 років, які страждають переддіабетом, повідомляє The Global Times.

У дослідженні візьмуть участь 2500 осіб. Відомо, що рівень глюкози в їх крові вищий за норму, але все-таки недостатньо високий для діагностування у них повноцінного діабету. Згідно з результатами минулих досліджень, вітамін D на 25% знижує ризик діабету, проте в Національному інституті охорони здоров`я підкреслили, що не стануть робити остаточних висновків до завершення експерименту.

За задумом дослідників, половина випробовуваних повинна щодня приймати 100 мікрограмів вітаміну D3, а друга половина - плацебо. Двічі в рік всі учасники досліду проходитимуть обстеження. Експеримент проводиться подвійним сліпим методом: ні учасники, ні дослідники не знають, хто приймає плацебо, а хто - вітамін.

Дослідження продовжиться близько чотирьох років. Очікується, що за цей час діабет 2-го типу з`явиться у достатньої кількості випробовуваних, і можна буде зробити висновки про вплив вітаміну на розвиток захворювання.

meddaily.ru