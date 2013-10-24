У Таїланді при аварії автобуса загинули більш як 20 осіб

Більш як 20 осіб загинули, 19 були важко поранені у результаті падіння туристичного автобуса з буддійськими прочанами у 50-метрову прірву у провінції Лампанг на півночі Таїланду, повідомляє РІА «Новости».

«Зараз встановлено, що у катастрофі загинула 21 людина, 19 одержали тяжкі травми, одна людина не постраждала. Всього в автобусі було 41 людина, включаючи водія. Значна частина пасажирів - жінки пенсійного віку і літні сімейні пари", - повідомив представник адміністрації провінції у вранішньому випуску новин Третього національного телеканалу Таїланду.

Він також повідомив, що катастрофа сталася пізно ввечері у середу. Один з трьох автобусів, що перевозили пенсіонерів-прочан з провінцій Лампанг і Чиангмай до провінції Чианграй для участі в буддійській церемонії, по дорозі додому не вписався у поворот, пробив дорожню загорожу і впав у прірву.

"Рятувальна операція проходила вночі в темноті, і тому точні дані про потерпілих сталі відомі лише на ранок сьогоднішнього дня. Зараз ми передаємо ЗМІ список загиблих. Адміністрація провінції висловлює співчуття сім`ям усіх потерпілих у катастрофі", - сказав чиновник.

Він додав, що причиною аварії могло стати незнання водієм ділянки дороги, на якій сталася аварія, оскільки автобуси належать туристичній фірмі з Чиангмаю і рідко використовуються для поїздок до Лампангу.

В оприлюдненому ЗМІ списку загиблих і поранених іноземних громадян немає.