Онищенка звільнили з посади глави Росспоживнагляду

Геннадій Онищенко звільнений від обов`язків голови Росспоживнагляду у зв`язку із закінченням терміну договору і призначений помічником голови уряду, повідомила прес-секретар голови уряду РФ Наталія Тімакова.

Виконуючою обов`язки глави відомства призначена Ганна Попова, відповідне розпорядження підписано прем`єр-міністром Дмитром Медведєвим, зазначила вона. Онищенко звільнений від обов`язків голови Росспоживнагляду у зв`язку із закінченням строкового річного договору, укладеного з ним, коли йому виповнилося 60 років, повідомляє РІА «Новости».

"Рівно рік тому під час укладання цього контракту прем`єр Медведєв запропонував Геннадію Онищенко після закінчення цього договору перейти на роботу в Апарат уряду на посаду помічника прем`єр-міністра", - пояснила Тімакова. "Відповідне розпорядження про звільнення Онищенко з посади глави Росспоживнагляду і призначення його помічником голови уряду також підписано Медведєвим", - додала вона.

Тімакова уточнила, що Анна Попова призначена виконуючою обов`язки глави Росспоживнагляду. "Остаточне рішення щодо кандидатури керівника цього відомства буде прийнято пізніше", - підкреслила прес-секретар.