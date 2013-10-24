Сало не винне в захворюваннях серця і судин

Довгий час вважалося, що раціон, багатий жирами, небезпечний для артерій. У зв`язку з цим багатьом пацієнтам призначали непотрібні статини, що знижують холестерин, пише The Daily Mail. Але тепер медики розвіюють цей міф, що стосується насичених жирів і їх впливу на здоров`я серця.

Коментує кардіолог Асім Малхотра: "Майже 40 років лікарі радили пацієнтам урізувати споживання насичених жирів (до 10% від загального споживання енергії, і рівень споживання жирів в цілому - до 30%), які можна знайти в вершках, маслі, жирному м`ясі. Але, всупереч прогнозам, це лише підвищувало ризик серцево-судинних захворювань".

У 1970-х було опубліковано дослідження, що зв`язало хвороби серця, рівень холестерину в крові і насичені жири. Проте це не повноцінний причинно-наслідковий зв`язок. Плюс, останні дослідження говорять, що жири насправді захищають. А один експеримент довів: люди, чий раціон на 90% складався з жирів, скидали більше кілограмів в порівнянні з тими, чий раціон на 90% складався з білків або вуглеводів.

Насправді, основний винуватець серцевих недуг - цукор і рафіновані вуглеводи. Шведська рада з технологій охорони здоров`я визнає: збільшення споживання жирів покращує показники цукру в крові, підвищує рівень "корисного холестерину" і взагалі приводить до одних лише "плюсів" для здоров`я. Єдине "але": якщо насичений жир змішується з цукром, який нерідко додають в оброблені продукти, починаються проблеми.

meddaily.ru