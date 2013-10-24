Більш як 15 тис. японок постраждали від відбілюючих кремів

Більш як 15 тисяч осіб постраждали в результаті використання кремів для відбілювання шкіри, виготовлених японським косметичним концерном Kanebo, повідомляє MedicalXpress з посиланням на прес-службу компанії.

У Kanebo повідомили, що одержали вже 15 192 скарги від японських користувачів 54 видами продукції, що містять розроблену компанією вибілюючу речовину «рододенол». Kanebo одержала ліцензію міністерства охорони здоров`я Японії на цю субстанцію ще в 2008 році. Всі потерпілі скаржаться на появу на шкірі вітіліго-подібних білих плям. Приблизно у третини симптоми розцінюються як серйозні - ділянки депігментації у них досягають п`яти і більше сантиметрів в діаметрі.

Крім споживачів усередині Японії, аналогічні шкірні реакції зафіксовані також у 70 громадян іноземних держав - Тайваню, Гонконгу, Південної Кореї і Таїланду.

Скарги на свою продукцію Kanebo одержувала вже протягом останніх двох років, проте визнала наявність проблеми тільки влітку 2013 року, відкликавши в липні з продажу по всьому світу всі косметичні засоби, що містять рододенол. Компанія вже заявила, що сплатить витрати на лікування тим споживачам, на шкірі яких плями депігментації залишаться навіть після повного припинення користування вибілюючим кремом.

Вибілюючі косметичні засоби дуже популярні серед азіатських жінок, охочих освітлити тон своєї шкіри. До Росії подібна продукція Kanebo не поставляється.

medportal.ru