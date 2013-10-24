Буковина: пенсіонер поранив односельця із пістолета

У Чернівецькій області 70-річний пенсіонер поранив односельця із саморобного пістолета.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, 23 жовтня надійшло повідомлення, що у селі Куликівка Герцаївського району Чернівецької області чоловік вчинив стрілянину.

Виїздом на місце події слідчо-оперативна група встановила, що 70-річний місцевий житель посварився зі своїм односельцем та вистрілив у останнього із саморобного пістолета.

За попередніми даними, конфлікт виник на ґрунті земельного питання. Постраждалий отримав поранення у груди і праве передпліччя та був доставлений до Герцаївської районної лікарні. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 (замах на злочин) та ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Пенсіонеру оголошено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення. На сьогодні він знаходиться під домашнім арештом. Всі обставини скоєння злочину встановлює слідство.