Ризик зіткнення "кримського" астероїда із Землею збільшився

Ймовірність зіткнення 400-метрового астероїда 2013 TV135 із Землею у 2032 році знов збільшилася - за підсумками спостережень за два тижні вона становить 1 шанс на 9,09 тисячі.

Як передає РІА «Новости», про це свідчать дані, опубліковані на сайті астероїдного підрозділу НАСА.

Спочатку ризик зіткнення оцінювався в 1 шанс на 63 тисячі, проте в минулі вихідні за результатами спостережень його було збільшено до 1 шансу до 14 тисяч. Тепер у вчених є дані 220 спостережень з 8 жовтня, і ймовірність падіння було знов збільшено до 1 шансу на 9,09 тисячі.

Проте ризик зіткнення все одно залишається дуже низьким - ймовірність, що 400-метровий астероїд благополучно розминеться із Землею знизилася на тисячні частки відсотка, з 99,992% до 99,989.

Астероїд, який одержав індекс 2013 TV135, було виявлено співробітником Кримської обсерваторії Геннадієм Борисовим, який відкрив цей об`єкт за допомогою власного любительського телескопа під час спостережень. Обчислити орбіту астероїда йому допоміг російський астроном-любитель Тімур Крячко. Потім відкриття було підтверджене російськими обсерваторіями "Ка-Дар" і обсерваторією мережі МАСТЕР (ДАІШ МГУ) в Бурятії, а також астрономами з Італії, Британії та Іспанії.

"Кримський" астероїд одержав найнижчий 1-й клас за Туринською шкалою небезпеки астероїдів. Це означає, що ризику практично немає, проте він все ж таки не нульовий. Серед відомих астероїдів тільки ще один - 2007 VK184 - має ранг 1 за шкалою. Сила вибуху у разі падіння 2013 TV135 на Землю оцінюється в 2,5 тисячі мегатонн.

Проте подальші спостереження можуть виключити ризик катастрофи. Так, у січні 2013 року фахівці НАСА повністю виключили ймовірність зіткнення із Землею астероїда Апофіс, який тривалий час був головним символом астероїдної небезпеки, і спочатку мав 4-й клас за Туринською шкалою.