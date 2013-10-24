У боротьбі з раком шкіри Австралія заборонить солярії

Австралія пішла на безпрецедентні заходи в боротьбі з раком шкіри. Чиновники ухвалили рішення закрити в країні солярії, передає ABC News. Єдиним штатом, який поки що не визнає заборону, залишається Західна Австралія. Але і він, швидше за все, приєднається до руху.

Вже давно відомо, що солярії викликають рак шкіри. У Австралії соляріїв багато, тому закрити їх швидко не вийде. Уряди штатів називають різні дати введення заборони. Так, в Новому Південному Уельсі це відбудеться в 2014 році, а в Південній Австралії - в січні 2015.

За словами експертів, заборона точно почне працювати до кінця наступного року, хоч і в окремих областях. Що стосується Західної Австралії, уряду штату доведеться виплатити компенсацію соляріям у разі введення заборони.

Наприклад, в штаті Квінсленд салони одержать по 1000 доларів за кожен солярій. Приймаючи до уваги, що щорічно Західна Австралія витрачає від 50 до 100 мільйонів доларів на проблеми, пов`язані з раком шкіри, виплата компенсацій не здається такою істотною проблемою.

meddaily.ru