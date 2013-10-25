Чашка гарячого какао - здоровий початок робочого дня

Чашка гарячої кави є для багатьох людей звичним початком робочого дня. Доктор Девід Кемфілд радить замінити збуджує нервову систему напій на чашку какао, яке значно перевершує каву за кількістю корисних речовин, пишуть іноземні ЗМІ.

Крім благотворного впливу на роботу серця, флаваноїди, що входять до складу какао-бобів, можуть поліпшити робочу пам`ять людини. Даний вид пам`яті містить початкову інформацію, яка піддається подальшій обробці. Дослідник провів експеримент за участю 63 добровольців у віці 40–65 років. З учасників були сформовані три групи. Протягом місяця люди з різних груп щодня вживали какао з різним рівнем вмісту флаваноїдів.

Люди з групи, яка приймала напій з високим вмістом речовини, показали при виконанні тестових завдань найкращі результати. Серед учасників третьої групи, які брали напій без флаваноїдів, був зафіксований найнижчий показник розумової активності. Девід Кемфілд припустив, що вживання какао не давало головного мозку втомлюватися, тому результати виявилися настільки високі.