В Індії через повінь гинуть люди

Десять чоловік загинули у східному індійському штаті Орісса в результаті повені, викликаної зливами, що тривають вже чотири дні, із затоплених районів евакуйовано близько 50 тисяч чоловік, повідомляє РІА «Новости».

"Після чотирьох днів злив рівень води в річках півдня Орісси піднявся вище за небезпечний рівень, вода почала затоплювати багато сіл", - заявив представник комісії з надзвичайних ситуацій штату Мохапатра.

Через дощі зруйновано близько 80 тисяч будинків. Евакуйованих перевозять до спеціальних таборів. Зливи, що тривають, заважають рятувальним операціям.

Очікується, що дощі в Оріссі йтимуть ще як мінімум добу.

Орісса і сусідній штат Андхра-Прадеш раніше постраждали від циклону "Файлін", що обрушився на східне побережжя країни 12 жовтня. Циклон забрав життя більш як 40 чоловік. Влада вчасно евакуювала більш як мільйон чоловік.