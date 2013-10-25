Екс-керівник Росспоживнагляду Онищенко попросив вибачення

10:23, 25 жовтня 2013
Зарубіжні новини
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Звільнено з посади

Екс-керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко попрощався з колективом відомства і вибачився.

 
Про це йдеться у зверненні Онищенка, текст якого є в розпорядженні УНІАН.
 
«Сердечно дякую вам за спільну роботу із забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення Російської Федерації. Прошу пробачити за мимоволі завдані прикрощі чи образи», - сказав Онищенко.
 
«На виправдання прошу повірити, що вони були в ім`я або задля нашої з вами роботи, нашої спільної справи, якій ми з вами присвятили своє життя», - зазначив він.
 
Як повідомляв УНІАН, Онищенка звільнено від обов`язків голови Росспоживнагляду у зв`язку із закінченням терміну договору і призначено помічником голови уряду.
 
Згідно з розпорядженням прем`єр-міністра РФ Дмитра Медведєва виконуючим обов`язки голови відомства призначено Ганну Попову.
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