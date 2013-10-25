Чим корисний корінь імбиру

Вже давно відомо, що корінь імбиру це не тільки вишукана приправа, але і унікальний за своїми цілющими властивостями продукт, в якому у великій кількості містяться вітаміни групи В, вітаміни А і С, а також широкий спектр мікроелементів: залізо, цинк, калій, натрій, солі кальцію, фосфору і магнію, пишуть іноземні ЗМІ.

Корінь імбиру має протизапальну, знеболюючу, розсмоктуючу, загоючі та тонізуючу властивості, покращує травну систему, секрецію шлунка і позбавляє від кишкових кольок.

Незамінний імбир і для людей, які прагнуть позбавитися від зайвої ваги: покращуючи кровопостачання і прискорюючи обмінні процеси організму, він збільшує швидкість метаболізму, що значно полегшує завдання схуднути. Так само корисний чай з імбиром, що допомагає значно знизити апетит.

Щоб приготувати імбирний чай очистіть корінь імбиру і подрібніть його. Залийте окропом одну чайну ложку кашки і дайте настоятися. Потім додайте туди чайну ложку меду і шматочок лимона. Або невеликий очищений корінь імбиру поріжте тонкими пластинами і залийте двома літрами гарячої кип`яченої води в термосі з ранку. Пийте його протягом дня замість звичайного чаю, додаючи в чашку чайну ложечку меду.