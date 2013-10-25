Хліб - небезпечніший за чіпси

Нещодавно проведені дослідження виявили, що людям, які звикли вживати багато хліба, потрібно знайти замінник даному продукту. Вчені виявили, що в одній скибочці хліба міститься стільки ж солі, скільки і в пакеті з чіпсами. Деякі з них можуть бути порівняні з солоною водою.

У будь-якому супермаркеті продаються хлібобулочні вироби. Однак потрібно бути обережними з вмістом солі - оскільки в одній скибці хліба може міститься кілька грам цієї шкідливої ​​речовини .

Експерти кажуть, що в деяких виробах спостерігається підвищений вміст солі, концентрація якої становить більшу частку, ніж у морській воді. Медики стурбовані даною проблемою, позаяк хліб для багатьох - основний продукт у раціоні. Саме тому і вміст солі також збільшується в організмі, що є дуже небезпечним для здоров`я, зумовлюючи ризик щодо серцево-судинних хвороб.