Фінансування охорони здоров'я в Росії зростатиме

Обсяг фінансування охорони здоров`я в 2014-16 роках не зменшиться, а зросте, заявив міністр фінансів Антон Силуанов на засіданні в Держдумі, на якому обговорювався бюджет на найближчу три роки, повідомляють РИА Новости.

Глава Рахункової палати РФ Тетяна Голікова раніше на засіданні заявила, що якість медпослуг в Москві і Санкт - Петербурзі може різко знизитися з 1 січня 2014 року через проблеми з фінансуванням федеральних медичних установ, бо, згідно з проектом бюджету на 2014-2016 роки, фінансування медпослуг має бути передано до Фонду обов`язкового медичного страхування, а механізми переказу коштів ще не створені .

"Загальний обсяг ресурсів, що спрямовуються на охорону здоров`я, зростає. Ми реалізуємо норму закону про обов`язкове медичне страхування, переходимо на страхові принципи. Загальний обсяг ресурсів у нас зростає", - сказав Силуанов .

За даними, які він навів на засіданні Держдуми, загальний обсяг фінансування охорони здоров`я, з урахуванням федерального і регіональних бюджетів і фонду ОМС, в 2013 році склав 2,459 трильйона рублів, в 2014 році планується на рівні 2,508 трильйона рублів, в 2015 - 2,6 трильйона рублів , в 2016 - 2,8 трильйона рублів.

"Ми переходимо на страхові принципи. Гроші йдуть за пацієнтом з фонду страхування, куди б він не звернувся, в яку б поліклініку не прийшов. Йому буде забезпечено фінансування з ФОМС ", - пояснив міністр фінансів.