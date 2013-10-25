"Гормон любові" має знеболюваальний ефект

Дослідники з Університету Дуйсбург-Ессен підтвердили здатність окситоцину, який ще називають "гормоном любові ", посилювати знеболювальний ефект плацебо, повідомляє Medpage Today .

75 здорових молодих людей взяли участь в експерименті, під час якого деяким з них інтраназально ввели гормон окситоцин, а іншим - фізіологічний розчин. Через 45 хвилин всім учасникам змастили обидва передпліччя однаковим кремом, розповідаючи, що одній руці нанесено знеболюючий засіб, а на іншій - контрольний, що не надає ефекту. Після цього передпліччя учасників тесту піддавали впливу високої температури, пропонуючи оцінити больові відчуття за 100-бальною шкалою.

Різниця між «знеболюючим» і «контрольним» препаратом, що мав ефект плацебо, у групі окситоцину склало 12,84 пункту, а в групі, що отримувала фізіологічний розчин - 7,08. Це досить істотна різниця, вважають вчені, безпосередньо пов`язана з відомими властивостями окситоцину, що приймає участь у формуванні почуття довіри, емпатії та емоційних взаємозв`язків у колективі.