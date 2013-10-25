Кава знижує ризик раку печінки більш як на 50%

Якщо щодня випивати по три чашки кави, то ви зможете понизити ризик раку печінки більш як на 50%, пише The Indian Express. Зокрема, кава зменшує ймовірність розвитку гепатоцелюлярної карциноми (найпоширенішого типу раку печінки) приблизно на 40%.

Рак печінки на шостому місці за поширеністю серед ракових захворювань в світі. Це третя найчастіша причина смерті від раку. На гепатоцелюлярну карциному доводиться більш як 90% випадків раку печінки. Останнє дослідження впливу кави на ризик раку підтверджують дослідження, що раніше проводилися.

Автор роботи Карло Ла Веккия вважає, що позитивний вплив кави можна частково пояснити його доведеною здатністю запобігати діабету. А діабет є ключовим чинником ризику раку печінки. Плюс, як відомо, кава захищає від цирозу і позитивно впливає на ензими печінки.

У основі наукової роботи Ла Веккия лежить аналіз наукових статей, що вийшли з 1996 року по вересень 2012 року, - в цілому 16 досліджень і 3153 описаних випадки. Не дивлячись на явні докази зв`язку споживання кави і пониженого ризику раку, фахівець не виключає: можливо, спочатку люди з хворою печінкою утримуються від кави. А це впливає на статистику.

meddaily.ru