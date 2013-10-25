У Венесуелі створено віце-міністерство вищого народного щастя
13:34, 25 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Опікуватиметься дітьми та інвалідами
Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився створити в уряді віце-міністерство з питань вищого народного щастя.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на венесуельські ЗМІ, Мадуро заявив: «Я вирішив створити це відомство на згадку про нашого команданте (Уго) Чавеса і нашого (Симона) Болівара».
Новий орган відповідатиме за забезпечення усім необхідним жителів країни похилого віку, дітей, безхатченків і людей з обмеженими можливостями.
Віце-міністром з питань вищого народного щастя призначено колишнього депутата Національної асамблеї Рафаеля Ріоса.
Мадуро також оголосив, що 8 грудня буде голошено Днем любові і вірності лідерові боліваріанської революції Уго Чавесу.
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