У Венесуелі створено віце-міністерство вищого народного щастя

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився створити в уряді віце-міністерство з питань вищого народного щастя.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на венесуельські ЗМІ, Мадуро заявив: «Я вирішив створити це відомство на згадку про нашого команданте (Уго) Чавеса і нашого (Симона) Болівара».

Новий орган відповідатиме за забезпечення усім необхідним жителів країни похилого віку, дітей, безхатченків і людей з обмеженими можливостями.

Віце-міністром з питань вищого народного щастя призначено колишнього депутата Національної асамблеї Рафаеля Ріоса.

Мадуро також оголосив, що 8 грудня буде голошено Днем любові і вірності лідерові боліваріанської революції Уго Чавесу.