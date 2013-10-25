В Індії число жертв повені перевищило 60 осіб

Понад 60 осіб загинули у східних штатах Індії в результаті повені, спричиненої зливовими дощами, що продовжуються вже п`ять днів, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Раніше повідомлялося про десять жертв стихії.

За даними агентства, майже 50 осіб загинули в штаті Орісса, ще 17 - у сусідньому штаті Андхра-Прадеш. У штаті Орісса в зоні лиха опинилися понад 200 тисяч осіб. Армія проводить операцію з евакуації людей у безпечні райони. На даний час у двох постраждалих штатах евакуйовано вже понад 100 тисяч осіб, зазначає агентство. Евакуйованих перевозять у спеціальні табори.

Через дощі зруйновано близько 80 тисяч будинків. Зливи, що продовжуються, заважають рятувальним операціям. Очікується, що дощі в Оріссе йтимуть ще, як мінімум, добу.

Орісса і сусідній штат Андхра-Прадеш раніше постраждали від циклону "Файлін", що обрушився на східне узбережжя країни 12 жовтня. Циклон забрав життя понад 40 осіб. Влада вчасно евакуювала понад мільйон осіб.