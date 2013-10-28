Страшний шторм знеструмив будинки десятки тисяч французів

У Франції понад 60 тис. будинків залишилися без світла через шторм "Святий Іуда».

Як передає РІА «Новости», найбільше через шторм на північному заході Франції, куди в ніч на понеділок обрушився шторм "Святий Іуда", постраждали області Бретань і Нормандія.

У 12 департаментах регіону оголошено оранжевий рівень загрози. Згідно з попередженням метеорологів, пориви вітру можуть досягати 120-130 кілометрів на годину. Про жертви й постраждалих внаслідок шторму, що за силою порівнюють із ураганом, не повідомляється.

Раніше через шторм авіакомпанії Нідерландів скасували понад 40 міжнародних авіарейсів. Зараз шторм наближається до берегів Великої Британії - в лондонському аеропорту Хітроу вже скасовано близько 60 авіарейсів, передають британські ЗМІ.

Метеорологи назвали шторм, який очікувався на півночі Європи в ніч на понеділок, на честь святого Іуди, якого вшановують у Великій Британії як заступника нещасних - його день відзначається 28 жовтня. За прогнозами фахівців, нинішній шторм за силою можна порівняти з Великим штормом 1987 року, що забрав життя 22 осіб у Великій Британії та Франції.