Японці не вірять, що ситуація на "Фукусіма" під контролем

Більш як 80% жителів Японії не вірять заявам прем`єр-міністр країни Сіндзо Абе про те, що ситуація з витоками радіоактивної води з аварійної АЕС "Фукусіма-1" перебувають під контролем уряду.

Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного японським інформагентством Кіодо, повідомляє ІТАР-ТАСС

Згідно з дослідженням, 83,2% жителів країни не довіряють словам Абе, який розповідав про ситуацію на "Фукусімі-1" під час засідання парламенту на минулому тижні. "В цілому ситуація перебуває під контролем", - наголосив у своєму виступі прем`єр. Ремарка Абе прозвучала у відповідь на критику з боку представників опозиційної Демократичної партії Японії, які висловили сумнів в тому, що уряд і компанія-оператор "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО) дійсно контролюють ситуацію на атомній електростанції.

Незважаючи на заходи, що вживаються ТЕПКО, на "Фукусімі-1" продовжують періодично відбуватися витоки радіоактивної рідини. Зокрема, минулого тижня співробітники станції виявили пошкодження на одному з резервуарів для збору забрудненої грунтової води. На початку цього тижня через зливи відразу на шести ділянках на території АЕС були зафіксовані витоки дощової води з підвищеним вмістом радіоактивних речовин, зокрема стронцію-90. При цьому фахівцям до цих пір не вдається повністю виключити можливість попадання забрудненої рідини в море.