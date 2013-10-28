Рецидивіст укусив поліцейського, щоб заразити його СНІДом

Злодій-рецидивіст, затриманий після скоєння крадіжки в одного з пасажирів на Північному вокзалі Брюсселя, при арешті укусив поліцейського, щоб заразити його СНІДом.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, злочинець повідомив укушеному ним поліцейському, що хворий на СНІД. "Тепер ми помремо разом", - наводять ЗМІ слова заарештованого. Йому буде пред`явлено не тільки звинувачення у крадіжці, а й у спробі зараження поліцейського.

Інцидент стався кілька днів після того, як бельгійські поліцейські провели в Брюсселі акцію протесту проти фізичного насильства, якому вони піддаються під час несення служби. Останнім часом у бельгійській столиці та інших містах країни почастішали випадки, коли зловмисники чинять опір поліцейським під час затримання і навіть під час перевірки документів, а іноді навіть піддають побоям.

Керівники МВС і Мін’юсту Бельгії ще в грудні 2012 року пообіцяли вжити комплекс із 13 заходів, спрямованих на недопущення насильства стосовно поліцейських, проте, як стверджують профспілки, з них виконано лише три.