Травми голови, отримані в дитинстві, підвищують ризик депресії

Здавалося б, незначні травми голови можуть призвести до тяжких і несподіваних для людини наслідків. Такий висновок зробили американські експерти. Як повідомляє "Actual News", після травм голови у дитини нерідко розвивається депресія.

В цілому фахівці досліджували медичні карти 2000 дітей і 2000 дорослих, які пережили черепно-мозкову травму. У підсумку депресію виявили у 4% дітей і у 15 % дорослих .

Взагалі, за словами фахівців, в останні роки депресію все частіше діагностують у дітей. Так, згідно зі статистикою 2007 року, від депресії страждали 1,5 % дітей. А в 2013 - 4%. Частково це обумовлено саме травмами голови. Однак важливу роль у розвитку психічних розладів має обстановка в сім`ї та школі. Але фахівці закликають лікарів особливо уважно спостерігати за дітьми, які пережили черепно-мозкову травму.

У свою чергу, Дейв Еллемберг з Університету Монреаля вважає струси, отримані в підлітковий період, найнебезпечнішими . Подібні травми негативним чином впливають на робочу пам`ять підлітків, що дозволяє обробляти і зберігати короткочасну інформацію. Даний вид пам`яті також необхідний для читання і рахунку в розумі.