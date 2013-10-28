Вірус грипу розумніший за імунітет

Імунна система людини має здатність "запам`ятовувати" віруси, а потім зберігати цю інформацію у В-клітинах пам`яті, що знаходяться у легенях. Це потрібно для того, щоб запобігти імовірному зараженню іншими інфекціями.

Однак нова робота вчених з Інституту медико-біологічних досліджень в Кембриджі свідчить, що вірус грипу "хитрий" і "підступний". Як з`ясувалося, вірус грипу користується цією здатністю організму, використовуючи дані про їхнє знищення, що зберігаються у В-клітинах дані. Тим самим вірус грипу вбиває першу хвилю захисних сил організму, що створює імовірність повторного зараження.При попаданні в організм вірусу, імунна система створює антивірус, використовуючи специфічні В-клітини, які виробляють антитіла, щоб знешкодити збудників хвороби. Ці антитіла розмножуються і, зрештою, справляються з вірусом, вбиваючи його.

Що стосується вірусу грипу, то в цьому випадку імунна система зберігає зразки вірусу у В-клітинах, запам`ятовуючи його . Однак через деякий час вірус грипу намагається завдати повторний удар і знову атакувати організм. Щоб не випустити вірус на свободу, у В-клітин пам`яті є блокуючі рецептори. Але, щоб вирватися назовні, вірус користується "розгубленням" першої лінії захисту організму, знищуючи її . Всі резерви імунної системи кинуті на знищення антитіл , чим і користується "противник". Обеззброївши таким чином "першу лінію оборони" , вірус встигає швидко розмножитися, не даючи часу організму схаменутися і зрозуміти, в чому справа. У результаті людина знову почина хворіти, адже імунна система не в силах протистояти натиску вірусу.

Дослідники говорять, що це стосується не тільки до вірусу грипу, а й до інших видів вірусів. Розуміння системи захисту організму і поведінки вірусів дасть вченим можливість розробити нові методи захисту.