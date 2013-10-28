Продукти для здоров'я серця

Асім Малхотра, кардіолог госпіталю при університеті Кройдон (Лондон) переконаний, що сир, масло і червоне м`ясо не спричиняють негативного впливу на здоров`я серця. Він упевнений, що статини, завдання яких знизити рівень холестерину і зменшити хвороби серця, провокують появу побічних ефектів, які більшою мірою завдають шкоди, ніж вищеперелічені продукти. Жири бувають різні: наприклад , транс -жири, що містяться в хлібобулочних виробах, продукції фаст -фудів, маргарині, насправді, згубно впливають на здоров`я, а насичені жири в сирі, м`ясі і молоці є корисними для організму.

Тому люди, які відмовляються від насичених жирів, шкодять собі і ризикують підвищити появу серцево-судинних захворювань.

У молочних продуктах міститься вітамін D, у разі його нестачі в організмі у людини підвищується ризик розвитку хвороб серця, також у складі молочних продуктів є фосфор і кальцій, які впливають на зниження артеріального тиску. Червоне м`ясо , навіть оброблене, не впливає на серцево-судинні захворювання.

Кардіолог вважає, що стейк, сир та вершкове м`ясо набагато корисніші, ніж замінники, які мають низький вміст жиру. Асім Малхотра рекомендує пацієнтам вводити в свій раціон оливкову олія, фрукти, рибу, овочі і горіхи.