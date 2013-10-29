Естонія готується зустріти ураган "Святий Іуда"

В очікуванні урагану "Святий Іуда ", який повинен дійти до Фінської затоки цієї ночі, влада Естонії рекомендували жителям без особливої необхідності не виходити з дому. Як повідомив Рятувальний департамент, пориви вітру можуть бути до 35 метрів в секунду, передає ІТАР-ТАРС

За прогнозами синоптиків, рівень води в Балтійському морі в деяких районах може різко підвищитися. Станція спостереження в Рохукюла прогнозує максимальне підвищення до 78 см. Разом з тим загроза повені оцінюється як невелика. Шторм досягне найвищої точки у вівторок рано вранці, через що в першій половині дня морське сполучення з островами буде порушено.

Рятувальні служби радять жителям залишатися в приміщеннях, щільно закривши вікна і двері. Влада країни рекомендують також бути готовими до тимчасових перебоїв з подачею електроенергії, запастися батарейками для ліхтариків і радіоприймачів, повністю зарядити акумулятори мобільних телефонів, запастися питною водою і припаркувати транспортні засоби на відкритій місцевості.

Шторм, що отримав ім`я "Святого Іуди", сьогодні обрушився на Західну Європу. За останніми даними, його жертвами стали не менше 13 осіб. Стихія залишила без світла понад 300 тис будинків у Великобританії, Франції та Німеччини.

Негода прийде в Північно-Західний регіон Росії завтра. У Санкт-Петербурзі через загрозу повені співробітники МНС переведені в режим підвищеної готовності.