35 африканських мігрантів загинули переходячи через Сахару

35 африканських мігрантів померли від спраги на території Нігеру під час переходу через пустелю Сахара.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на мера міста Агадес на півночі Нігеру, 35 з 60 мігрантів загинули на шляху до Алжиру, звідки вони сподівалися переправитися до Європи.

Кілька днів тому мігранти виїхали з міста Арліт на північному заході Нігеру на двох автомобілях, сподіваючись проїхати через Сахару. У дорозі один з автомобілів зламався, і його пасажири розбрелися по пустелі у пошуках загублених запчастин. П`ятьом мігрантам вдалося дістатися до міста Арліт і повідомити про інцидент, проте військові і рятувальники прибули на місце надто пізно.

Джерело: bbc.co.uk