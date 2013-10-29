ВООЗ підтверджує спалах поліомієліту в Сирії

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила 10 випадків поліомієліту в Сирії – перший спалах цієї хвороби в країні за 14 років.

Агенція ООН також повідомила ще про 12 випадків з ознаками найбільш складної форми поліомієліту, що викликає параліч. При цьому, майже всі хворі – діти віком до двох років, пише Радіо Свобода.

Спалах зафіксували в північно-східній провінції Дейр-аз-Зор, але, за словами речника ВООЗ Олівера Розенбауера, є «високий ризик», що хвороба поширюватиметься.

Перед тим, як у Сирії в 2011 році почався громадянський конфлікт, більшість дітей вакцинували від поліомієліту.

Поліомієліт є високо інфекційним захворюванням, яке викликає вірус. Вражає переважно дітей віком до п’яти років. Вірус діє на нервову систему і за кілька годин може привести до паралічу. Вірус проникає в організм через рот і розмножується в кишечнику.

За даними ВООЗ, з 1988 року кількість випадків захворювання поліомієлітом зменшилося на понад 99%: за оцінками, з 350 тисяч випадків до 223 випадків, зафіксованих у 2012-му.

Цього року лише в трьох країнах фіксувалися випадки поліомієліту – Афганістан, Пакистан і Нігерія.

radiosvoboda.org