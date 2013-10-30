40 осіб загинули внаслідок зіткнення автобуса і бензовозу

У Індії щонайменше 40 осіб загинуло під час зіткнення рейсового автобуса і бензовозу.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Times of Indian, приватний автобус Volvo, який виходив з Бангалора до Хайдарабада, врізався в бензовоз, після чого обидва транспортні засоби загорілися.

Водій автобуса, його помічник і троє пасажирів змогли вибратися з автобуса і їх було відправлено до лікарні. Стан трьох оцінюється як критичний. Пожежа утруднила евакуацію і впізнання загиблих.

Під час відправки з Бангалора в автобусі значилося 29 осіб, решта підсіли по дорозі. Поліція почала розслідування.