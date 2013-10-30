У Європі - перший випадок захворювання на коронавірус MERS-CoV

09:30, 30 жовтня 2013
Зарубіжні новини
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Пацыэнт повернувся до Францыъ з хаджу

 До Франції з хаджу повернувся чоловік, хворий на коронавірус MERS-CoV, передає Газета.ru з посиланням на Medical Xpress.

 
Цей діагноз попередній, проте всі симптоми збігаються з тими, що були виявлені у вже хворих людей.
 
Раніше коронавірус було виявлено лише в арабських країнах Перської затоки.
 
Так, від нього вже померли 52 людини.
 
Раніше повідомлялося, що в Саудівській Аравії від коронавірусу під час хаджу загинули дві людини.
 
 
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