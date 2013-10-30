У Європі - перший випадок захворювання на коронавірус MERS-CoV
09:30, 30 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Пацыэнт повернувся до Францыъ з хаджу
До Франції з хаджу повернувся чоловік, хворий на коронавірус MERS-CoV, передає Газета.ru з посиланням на Medical Xpress.
Цей діагноз попередній, проте всі симптоми збігаються з тими, що були виявлені у вже хворих людей.
Раніше коронавірус було виявлено лише в арабських країнах Перської затоки.
Так, від нього вже померли 52 людини.
Раніше повідомлялося, що в Саудівській Аравії від коронавірусу під час хаджу загинули дві людини.
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