У Європі - перший випадок захворювання на коронавірус MERS-CoV

До Франції з хаджу повернувся чоловік, хворий на коронавірус MERS-CoV, передає Газета.ru з посиланням на Medical Xpress.

Цей діагноз попередній, проте всі симптоми збігаються з тими, що були виявлені у вже хворих людей.

Раніше коронавірус було виявлено лише в арабських країнах Перської затоки.

Так, від нього вже померли 52 людини.

Раніше повідомлялося, що в Саудівській Аравії від коронавірусу під час хаджу загинули дві людини.