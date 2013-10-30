Чорний хліб та вівсянка зміцнюють зір

Проаналізувавши раціон харчування понад 4 000 чоловіків і жінок вчені з Бостона довели, що чорний хліб і гречка мають властивість впливати на зір людини. Особливо помітний цей ефект серед чоловіків та жінок похилого віку, пишуть іноземні ЗМІ.

Як виявилося, продукти з низьким глікемічним індексом, такі як гречка і чорний хліб, здатні запобігати дегенерацію зору з віком. Такими ж властивостями володіють й інші продукти, наприклад, картопля, вівсяна каша, овочі.

Всі ці продукти харчування позитивно впливають на стан судин сітківки ока.

Згідно з даними Всесвітньої Організації охорони Здоров`я, вікова макулярна дегенерація - одна з головних причин погіршення і втрати зору серед людей у віці старше 40 років. Враховуючи цю статистику, відкриття американських учених дуже корисно.