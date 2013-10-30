"Святий Іуда" знеструмив понад 30 тисяч будинків у Естонії
10:25, 30 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Ушкоджено дахи шкіл та дитсадків
Більш як 30 тисяч будинків у Естонії залишаються без електрики після шторму "Святий Іуда", електрикам вдалося відновити електропостачання 64 тисяч домогосподарств.
Як повідомляє РІА «Новости», за даними підприємства Elektrilevi, яке обслуговує розподільні електромережі , велика частина будинків, що залишилися без електропостачання, розташована в Тартуському, Вільяндіському і Пярнуському повітах, де пориви вітру перевищували 30 м/сек.
Усуненням несправностей займаються 185 бригад електриків. Головна причина порушення електропостачання – дерева, що впали на проводи ліній електропередач.
Пошкодження ліній середньої напруги Elektrilevi сподівається усунути до п`ятниці, але пошкодженнями ліній низької напруги займатиметься до наступного тижня.
У декількох містах і районах Естонії вітер зніс або пошкодив дахи шкіл, дитячих садків і приватних будинків, перевернув павільйони автобусних зупинок, по всій країні зламано декілька сотень дерев. Люди внаслідок шторму не постраждали.
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