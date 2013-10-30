"Святий Іуда" знеструмив понад 30 тисяч будинків у Естонії

Більш як 30 тисяч будинків у Естонії залишаються без електрики після шторму "Святий Іуда", електрикам вдалося відновити електропостачання 64 тисяч домогосподарств.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними підприємства Elektrilevi, яке обслуговує розподільні електромережі , велика частина будинків, що залишилися без електропостачання, розташована в Тартуському, Вільяндіському і Пярнуському повітах, де пориви вітру перевищували 30 м/сек.

Усуненням несправностей займаються 185 бригад електриків. Головна причина порушення електропостачання – дерева, що впали на проводи ліній електропередач.

Пошкодження ліній середньої напруги Elektrilevi сподівається усунути до п`ятниці, але пошкодженнями ліній низької напруги займатиметься до наступного тижня.

У декількох містах і районах Естонії вітер зніс або пошкодив дахи шкіл, дитячих садків і приватних будинків, перевернув павільйони автобусних зупинок, по всій країні зламано декілька сотень дерев. Люди внаслідок шторму не постраждали.