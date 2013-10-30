Продукт, що зміцнює пам'ять
11:12, 30 жовтня 2013Зарубіжні новини
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Профілактика деменції
Новий вид борошна допоможе поліпшити пам`ять літніх людей і послужить як профілактика деменції. Його створили учені з Індонезійського університету.
Воно виготовлене з темпі – ферментованого продукту харчування з соєвих бобів. У ньому містяться фітоестрогени і вітаміни групи В. Раніше учені виявили, що ці сполуки допомагають поліпшити пам`ять.
Властивості нового соєвого борошна випробувані в лабораторії на гризунах. Після його вживання у щурів відмічено поліпшення пам`яті і зниження числа маркерів деменції. Борошно можна вживати в їжу, просто розводячи водою. Ефект продукту пов`язують з фолієвою кислотою і кобаламіном, які сприятливо впливають на роботу мозку.
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