До Лагерфельда позиваються за висловлювання щодо огрядних

У Франції Асоціація "Красиві, сексуальні жінки з округлими формами" подала до суду на Карла Лагерфельда за образливі висловлювання кутюр’є про жінок із зайвою вагою.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС , нещодавно Лагерфельд зазначив, що "товстим" представницям слабкої статі нічого робити на подіумі. "Ніхто не захоче дивитися на пухких манекенниць", - сказав він в одному з телевізійних інтерв`ю. Після цього модельєр звинуватив повних людей у тому, що саме з їх вини система охорони здоров`я у Франції зазнає бюджетних труднощів.

"Багато жінок, особливо молоді дівчата, й без того незатишно почуваються у власному тілі. А коли люди, особливо відомі, говорять подібні речі, то для них (дівчат) це просто катастрофа", - заявила голова асоціації Бетті Обрієр. Оприлюднена нею петиція з протестом проти зверхнього й дискримінаційного ставлення до повних жінок зібрала багато сотень відгуків.

Сам кутюр’є тривалий час страждав від зайвої ваги, проте в дуже короткі терміни зумів схуднути. У вересні 2013 року Лагерфельд опублікував книгу, в якій признався, що заповітним бажанням його життя було "влізти в джинси 30 розміру".