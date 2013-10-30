Дизайнер з Голландії придумав "пилосос" для смогу

Даан Роозергарде, відомий як креативний винахідник, розробив пристрій, який допоможе очистити повітря мегаполісів від важкого смогу. Його винаходом вже зацікавилися в Пекіні, де давно стурбовані проблемою забруднення повітря: незабаром тут проводитимуться випробування нового повітряного «пилососа».

Основою конструкції є мідна котушка. Вона створює електростатичне поле, яке притягає важкі частинки смогу. За словами дизайнера, пристрій можна заховати під землею без збитку для ефективності його роботи, повідомляє CNN.

У створенні проекту Роозегаарде брали участь учені з Делфтського технічного університету. Після презентації на Голландському тижні дизайну в Ейндховені робочий варіант «пилососа» пройшов лабораторні випробування і чекає відправки до Пекіна для справжніх «польових» тестів міста.

russian.rt.com