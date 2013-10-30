МЗС попереджає: у Нігерії спалах холери

МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають у Нігерії або планують відвідати цю країну найближчим часом, суворо дотримуватися правил особистої гігієни у зв’язку із ускладненням санітарно-епідеміологічного стану в окремих регіонах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, тривалі опади на території Нігерії призвели до підтоплення великої кількості населених пунктів, які розташовані вздовж берегової лінії річок, що призвело до забруднення ґрунтових вод, та як наслідок, до ускладнення санітарно-епідеміологічного стану. У штатах Лагос, Замфара, Плато та Сокото від спалаху холери загинуло близько 90 осіб, більше 600 осіб було госпіталізовано

З огляду на це МЗС рекомендує громадянам України, які перебують у Нігерії або планують відвідати її найближчим часом, суворо дотримуватися правил особистої гігієни, а також консультуватися з медичними закладами стосовно можливих профілактичних заходів.

У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію слід звертатись до Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія за номерами телефонів: (00 234 803) 678 97 49, (00 234 709) 821 21 58, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.