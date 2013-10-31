Колисанка - зневолювальне для дитини

За словами експертів, співати варто всім хворим дітям, пише The Telegraph з посиланням на роботу Госпіталю Грейт Ормонд Стріт. В рамках дослідження учені співали пісні групі дітей молодшим трьох років, деякі з яких чекали пересадки серця.

При цьому відстежувався стан серця і сприйняття болю. Результати порівняли з даними двох інших груп (одній - читали, другу просто залишали наодинці). У результаті саме у групи дітей, що слухали пісні, зменшувався біль або частота серцебиття.

Значить, музика справляє реальне фізіологічне враження. Більш того, музична терапія, якщо результати підтвердяться, обійдеться набагато дешевше за ліки. І її сміливо можна буде застосовувати в лікарнях.

У мозку людини є частина лімбічної системи, яка відповідає за емоційні реакції на музику. З цієї причини музика і пісні знижують рівень збудження, що впливає на активність больової відповіді.

meddaily.ru