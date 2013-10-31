Цитрусові шкідливі для жінок

Протягом 22 років британські дієтологи вивчали популярні дієти. Їх висновок такий: фруктові дієти украй небезпечні для жінок, передає Meddaily. Зокрема, медики застерігають відносно цитрусових, особливо популярних у всьому світі.

Сюди відносяться апельсини, лимони, які можуть викликати серйозні проблеми із здоров`ям. Наприклад, активне споживання цитрусових підвищує ризик запалення кісткової тканини на 41%. Притому, це стосується тільки жінок, про що явно свідчило обстеження 78 000 жінок.

Фахівці також відзначають: шкідливі не тільки цілісні фрукти, але апельсиновий і лимонний соки. Їх не варто споживати жінкам з підвищеною кислотністю шлунку, ожирінням і діабетом.

А ось дослідники з Гарвардської медичної школи і Жіночого госпіталю Брігама виявили в грейпфрутах, апельсинах і інших цитрусових сполуку, що знижує ризик інсульту у жінок.

Проте експерти не радять зловживати цитрусовими. У цих продуктів можуть бути побічні ефекти. Наприклад, сік грейпфрута підвищує ймовірність розвитку проблем з печінкою і впливає на концентрацію ряду препаратів, які контролюють кров`яний тиск.