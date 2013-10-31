У Марокко перекинувся автобус, загинуло 12 людей

Автобус, який прямував у курортне місто Агадір на Атлантичному узбережжі в Марокко, перекинувся на трасі, загинуло 12 людей, передає РІА «Новости» з посиланням на марокканський інтернет-сайт Atlas Info.

Ще 30 пасажирів постраждали, кількох з них доставлено в найближчі лікарні в критичному стані.

За даними дорожньої поліції, ДТП сталося напередодні пізно увечері. Водій не справився з керуванням на складній ділянці дорогі, і автобус перекинувся.

За попередньою інформацією, всі пасажири були жителями населеного пункту Ессуейра, звідки й відправився в рейс автобус.