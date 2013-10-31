У обіймів - цілюща сила

Поцілунки і обійми, що вони можуть дати людині крім задоволення? На це питання взялися відповісти лікарі з різних світових університетів. Ось, приміром, фахівці Університету штату Північна Кароліна експериментально довели, що рівень гормону окситоцину (він бореться з депресією) збільшується в крові кілька разів під час обіймів. Крім цього, окситоцин знижує тиск і знижує ризик захворювань серця, пишуть іноземні ЗМІ.

Також дослідники стверджують, що саме обійми сприяють зниженню рівня «гормону стресу». Особливо сильно цей процес проявляється у закоханих. Інші дослідження допомогли вченим з`ясувати, що в процесі обіймів мозок виробляє більшу кількість ендорфінів – речовин, здатних притупляти біль, викликати відчуття ейфорії. Безліч пар зізнаються в тому, що обійми їм необхідні як наркотик, особливо в складних ситуаціях. Медики стверджують, що вони мають рацію, оскільки з фізіологічної точки зору будь-які обійми – вбивці болю. Також доведено, що під час дотику до шкіри у людини активізується певна частина мозку, що допомагає імунній системі.

З медичної точки зору поцілунки є гімнастикою, в якій задіяні понад 30 м`язів організму. Всі, хто цілується часто, схильні меншою мірою до захворювання жовчного міхура, шлунка, системи кровообігу. Також поцілунки запобігають появі зморшок і сприяють витраті калорій.