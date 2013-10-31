Броколі - овоч №1 для жінок
Запобігає раку, зміцнює імунітет, нормалізує роботу судин
Вчені назвали самий дешевий і корисний продукт для жінок. Він попереджує розвиток багатьох небезпечних захворювань, зокрема раку та остеоартрозу, пишуть іноземні ЗМІ.
Медики з Англії назвали найкориснішим продуктом для жінок брокколі. Цей овоч багатий речовинами під назвою сульфорафани. Вони блокують дію багатьох ферментів, що викликають хвороби суглобів.
Крім цього капуста брокколі містить безліч вітамінів і мікроелементів, які запобігають розвитку раку, зміцнюють імунітет, нормалізують роботу судин, покращуючи кровообіг.
Особливо корисний цей овоч дівчаткам-підліткам, вагітним жінкам і літнім пані.
Раніше було доведено, що речовини, що містяться в броколі підвищують активність гена NRF2, який захищає клітини легенів від пошкоджень токсичними речовинами. Крім того, брокколі допомагає відновлювати імунні функції організму і уповільнює процес старіння.