Броколі - овоч №1 для жінок

Вчені назвали самий дешевий і корисний продукт для жінок. Він попереджує розвиток багатьох небезпечних захворювань, зокрема раку та остеоартрозу, пишуть іноземні ЗМІ.

Медики з Англії назвали найкориснішим продуктом для жінок брокколі. Цей овоч багатий речовинами під назвою сульфорафани. Вони блокують дію багатьох ферментів, що викликають хвороби суглобів.

Крім цього капуста брокколі містить безліч вітамінів і мікроелементів, які запобігають розвитку раку, зміцнюють імунітет, нормалізують роботу судин, покращуючи кровообіг.

Особливо корисний цей овоч дівчаткам-підліткам, вагітним жінкам і літнім пані.

Раніше було доведено, що речовини, що містяться в броколі підвищують активність гена NRF2, який захищає клітини легенів від пошкоджень токсичними речовинами. Крім того, брокколі допомагає відновлювати імунні функції організму і уповільнює процес старіння.