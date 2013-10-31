Індійські кардіологи представили метод видалення блокади судин

Медики з Бангалора опинилися в центрі уваги світової громадськості. Вони змогли імплантувати судинний каркас, що з часом розсмоктується, передає DNA India.

Каркас не тільки відновлює кровотік, а й підтримує ушкоджену судину у міру реабілітації (з часом він просто розкладається на воду і двоокис вуглецю).

Це ідеальне рішення для пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Що важливо, каркас повністю розсмоктується, не залишаючи в тілі сторонніх предметів. Каркас - з полілактиду, що часто використовують у медичних імплантатах і хірургічних нитках. Судина, у якій встановлюється каркас, зберігає гнучкість, еластичніст , здатність пульсувати, як здорова .

Хвороби серця залишаються однією з найчастіших причин смерті в світі. До 2030 року очікується значне збільшення числа смертей серед сердечників. Особливо неблагополучним вважається регіон Південно-Східної Азії.