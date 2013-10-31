У дітей інсульт і вітрянка пов'язані

Діти, які перехворіли вітрянкою, потрапили до групи ризику розвитку інсульту, який може статися відразу після зараження, говорить Live Science. Вчені спеціально проаналізували дані 49 дітей. За ними спостерігали протягом приблизно 6,5 років. За цей час у них була і вітрянка, і інсульт.

Виявилося, вірогідність інсульту підскакувала в 4 рази протягом 6 місяців після зараження. А дослідження 2001 виявило: близько 31% дітей, які пережили інсульт, також хворіли на вітрянку минулого року. Найчастіше інсульт приводив до неврологічних відхилень. Як саме вітрянка пов`язана з інсультом, вчені Лондонської школи гігієни і тропічної медицини поки не знають.

Інсульт і вітрянка не пов`язані, якщо це стосується дорослих людей. Відомо, що хвороби серця, викликані вродженими дефектами, і недуги типу серпоподібної-клітинної анемії і травм артерій можуть провокувати інсульти у дітей. Імовірно, вірус вітрянки ушкоджує запалені артерії, підвищуючи ризик блокади. До того ж,, сам вірус здатний розмножуватися в стінках артерій головного мозку.