У Чилі стався землетрус
09:27, 01 листопада 2013Зарубіжні новини
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Інформації щодо потерпілих поки немає
Землетрус магнітудою 6,6 стався в центральній частині Чилі.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, про це повідомляє геологічна служба США.
У столиці країни Сантьяго підземні поштовхи викликали коливання будівель. Епіцентр землетрусу розміщувався за 65 кілометрів на південний захід від міста Кокімба, його вогнище залягало на глибині 10 кілометрів
Інформації про потерпілих і руйнування поки що немає.
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