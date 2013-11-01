У Чилі стався землетрус

Землетрус магнітудою 6,6 стався в центральній частині Чилі.

У столиці країни Сантьяго підземні поштовхи викликали коливання будівель. Епіцентр землетрусу розміщувався за 65 кілометрів на південний захід від міста Кокімба, його вогнище залягало на глибині 10 кілометрів

Інформації про потерпілих і руйнування поки що немає.