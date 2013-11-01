У Чилі стався землетрус

09:27, 01 листопада 2013
Зарубіжні новини
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Інформації щодо потерпілих поки немає

Землетрус магнітудою 6,6 стався в центральній частині Чилі.
 
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, про це повідомляє геологічна служба США.
 
У столиці країни Сантьяго підземні поштовхи викликали коливання будівель. Епіцентр землетрусу розміщувався за 65 кілометрів на південний захід від міста Кокімба, його вогнище залягало на глибині 10 кілометрів
 
Інформації про потерпілих і руйнування поки що немає.
 
 
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