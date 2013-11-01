У Білорусі з 1 листопада зростає дитяча допомога

У Білорусі з 1 листопада цього року зростає дитяча допомога. Про це УНІАН повідомили у відділі народонаселення, гендерної та сімейної політики Міністерства праці й соціального захисту Білорусі.

«У зв`язку з набуттям чинності нової редакції Закону «Про державну допомогу сім`ям, які виховують дітей» з 1 січня 2013 року розмір допомоги з догляду за дитиною віком до 3 років диференціюється залежно від кількості дітей, які виховуються в сім`ї. На першу дитину вона становить 35% середньомісячної заробітної плати, на другу і наступних дітей - 40%. Допомога на дитину-інваліда призначається і виплачується у розмірі 45% середньомісячної заробітної плати незалежно від черговості народження дітей в сім`ї», - говориться в повідомленні.

Для розрахунку розміру цього виду допомоги з 1 листопада 2013 року по 31 січня 2014 року застосовується середньомісячна заробітна плата за III квартал 2013 року. За даними Національного статистичного комітету Білорусі, цей показник у липні-вересні становив 5 млн. 460 тис. 345 рублів (592 дол.). Відповідно, з листопада розмір щомісячної допомоги з догляду за дитиною віком до 3 років становить на першу дитину – 1 млн. 911 тис. 100 рублів (207 дол.), на другу і наступних дітей – 2 млн. 184 тис. 100 рублів (237 дол.), на дитину-інваліда віком до 3 років – 2 млн. 457 тис. 200 рублів (266 дол.).

«Тим, хто проживає на території радіоактивного забруднення в зоні подальшого відселення або з правом на відселення, допомога з догляду за дитиною віком до 3 років, як і раніше, призначається і виплачується у розмірі 150% до встановленого законом», - відзначили в Мінпраці та соцзахисту Білорусі.

Одноразова допомога при народженні першої дитини становитиме з листопада 10 млн. 475 тис. 300 рублів (1135 дол.), при народженні другої та наступних дітей – 14 млн. 665 тис. 400 рублів (1589 дол.).

Одноразова допомога жінкам, які стали на облік у державних організаціях охорони здоров`я до 12-тижневого терміну вагітності, становитиме 1 млн. 47 тис. 500 рублів (114 дол.).

Щомісячна допомога на дітей старше за 3 роки з окремих категорій сімей, що визначаються законодавством, на дитину-інваліда з листопада дорівнює 733 тис. 300 рублів (79 дол.), на інших дітей у сім`ї – 523 тис. 800 рублів (57 дол.); щомісячна допомога з догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років – 1 млн. 47 тис. 500 рублів (114 дол.); щомісячна допомога на дитину віком до 18 років, інфіковану ВІЛ, - 733 тис. 300 рублів (79 дол.).

Довідка УНІАН. У 2013 році розміри допомоги на дітей переглядалися тричі у зв`язку із зростанням середньомісячної заробітної плати і збільшенням бюджету прожиткового мінімуму (з 1 лютого, 1 травня та 1 серпня).