Для хворих на гепатит С алкоголь - смертельний

Не менш ніж у 90% людей зараження вірусом гепатиту С призводить до розвитку хронічної форми цієї хвороби при повній відсутності симптомів. Хвора людина продовжує вести звичайний спосіб життя, в тому числі і випивати - але це смертельно небезпечно.

За найоптимістичнішими оцінками , кількість жителів планети , інфікованих вірусом гепатиту С, в даний час складає не менше 170 мільйонів чоловік. Переважна більшість таких людей не підозрюють, що хворі - вони ведуть звичний спосіб життя, багато і регулярно випивають.

Проте у хворих гепатитом згубний вплив алкоголю на печінку посилюється у багато разів - в результаті навіть помірного, але регулярного споживання спиртних напоїв ризик розвитку цирозу і раку печінки зростає багаторазово, приводячи до швидкої смерті.

Дослідники з Національних інститутів здоров`я США ( US National Institutes of Health ) вивчали історії хвороб більше 132 000 американців, що померли від ускладнень гепатиту С.

Раніше іншою групою американських вчених було встановлено, що навіть при помірному споживанні спиртного, ризик померти через цироз печінки і рак цього органу у хворих на гепатит С перевищує аналогічний ризик у здорових людей більш ніж в 70 разів при однакових дозах алкоголю.