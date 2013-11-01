Виноград відновлює зір

Вчені Університету Фордхэма в процесі тривалих досліджень з`ясували, що антиоксиданти, що містяться у винограді, запобігають дегенерацію макули. Причому вживання винограду можна починати з молодості, і благотворна дію антиоксидантів все одно зробить свою справу. Про це розповідає Сільвія Файннеманн – автор даного дослідження. Тести, проведені під час експериментів над мишами, показали, що виноград сприяв запобіганню у них сліпоти і захищав сітківку ока.

Ще хорошим способом профілактики старечої сліпоти виявилася дієта з лютеїном. Виноград при цій дієті давав більш високі показники захисту макули. Вчені вважають, що втрата зору з віком – це кумулятивні окислювальні процеси. Вони з плином часу погіршують зір. А виноград – це приємний спосіб для збереження здоров`я очей, навіть у старості.