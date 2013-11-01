Сімейна вечеря сприяє підтримці здорової ваги

Сім`ї, які вечеряють удома на кухні або в їдальні, рідше мають проблеми із зайвою вагою, передає The Telegraph. При цьому, як показало дослідження, батьки з високим Індексом маси тіла частіше їдять перед телевізором. А ось хлопчики з сімей, де практикуються сімейні обіди, стрункіші за інших.

Учені підкреслюють: харчова поведінка в сім`ї украй важлива. Можливо, сумісний прийом їжі і живе спілкування за столом запобігають переїдання, покращуючи самопочуття людей. Людина одержує увагу сім`ї. Плюс, сімейний обід відволікає від телевізора.

Доктор Брайан Вансинк з Університета Корнелл і Елен ван Кліїф з Університета Вагенінгена опитало 190 батьків і 148 дітей на предмет виявлення особливостей харчової поведінки. Також замірявся індекс маси тіла добровольців. Учені цікавилися, як часто люди їли разом і що робили в процесі прийому їжі.

Було встановлено: внутрісімейне спілкування могло замінити надмірний прийом їжі, який нерідко викликаний психологічними проблемами. Воно давало сильніші позитивні відчуття, ніж їжа.

meddaily.ru