Математика викликає біль

Страх перед розв’язанням математичних задач «включає» зони мозку, які відповідають за фізичний біль. До такого висновку прийшли учені з університету Чікаго.

Проведене дослідження показало, що так людський мозок реагує на очікування майбутніх обчислень. Така ж реакція у вигляді фізичного болю іноді буває у відповідь на інші форми психологічного стресу, наприклад, на важкий розрив відносин.

В ході дослідження експерти сканували мозок учасників, які повинні були вирішувати завдання по математиці. Виявилось, що чим сильніше нервувала людина, тим вище була нейронна активність.

likar.info