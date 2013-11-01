Математика викликає біль
16:44, 01 листопада 2013Зарубіжні новини
0
Страх перед математичними задачами
Страх перед розв’язанням математичних задач «включає» зони мозку, які відповідають за фізичний біль. До такого висновку прийшли учені з університету Чікаго.
Проведене дослідження показало, що так людський мозок реагує на очікування майбутніх обчислень. Така ж реакція у вигляді фізичного болю іноді буває у відповідь на інші форми психологічного стресу, наприклад, на важкий розрив відносин.
В ході дослідження експерти сканували мозок учасників, які повинні були вирішувати завдання по математиці. Виявилось, що чим сильніше нервувала людина, тим вище була нейронна активність.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter