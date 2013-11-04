Морква - найкорисніший овоч для чоловіків

Вивчивши вплив на чоловічий організм величезної кількості овочів і фруктів, вчені з Гарвардського Університету зуміли визначити овоч, який є найкориснішим для репродуктивного здоров`я представників сильної статі, пишуть іноземні ЗМІ.

Дослідження, проведене за участю двох сотень чоловіків, показало, що регулярне вживання моркви має найбільш позитивний вплив на якість чоловічого сімені. Зокрема, при вживанні моркви істотно поліпшуються показники рухливості сперматозоїдів і їх шанси досягти яйцеклітини.

Згідно з інформацією, опублікованою у виданні «Fertility and Sterility», корисними для чоловічого репродуктивного здоров`я є практично всі жовті і оранжеві овочі та фрукти, включаючи батат і диню, але найбільш якісним насіння стає саме при вживанні моркви, яку доктора раніше пов`язували тільки з поліпшенням зорової функції.